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وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان "عزبة أبوعوف" بعد إزالة العشش منها

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان "عزبة أبوعوف" بعد إزالة العشش منها

04:36 م الأحد 09 يوليو 2017

كتبت- ندى الخولي:

في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم الأحد، تفقد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منطقة عزبة أبوعوف التي تم إزالة العشش الموجودة بها، ونقل الأهالي وتسكينهم بالوحدات السكنية الجديدة التي أنشأتها وزارة الإسكان.

وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق بين الوزارة والمحافظة على الشراكة في مشروع سكني استثماري يتم تنفيذه على الأراضي التي إزالة العشش بها.

وتجول الوزير والمحافظ في المساكن الجديدة التي تم نقل المواطنين إليها، وأجرى الوزير الحوار مع عدد من السكان، وسؤالهم عن الوحدات السكنية الجديدة التي تم نقلهم إليها.

وشدد الوزير، على التعامل بحزم مع أي مواطن يقوم بتنفيذ مخالفة بنائية في الوحدة السكنية المُخصصة له.

وقال مدبولي: "مش هنسمح لحد يشوه المشروع أو يحوله لمنطقة عشوائية مرة أخرى"، مخاطباً رئيس الحي: "هذه مهمتك ونريد متابعة مستمرة لكل الوحدات".

وبالتزامن مع تجمع عدد من المواطنين حول وفد الزيارة، بدعوى عدم حصولهم على وحدات بمشروع عزبة أبوعوف؛ أكد المحافظ أنهم لا يستحقون، وأنه تم حصر جميع من كان لهم عشش بالمنطقة وحصلوا على وحدات، ولن تذهب هذه الوحدات المدعومة إلا إلى مستحقيها.​

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