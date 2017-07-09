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محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة سرقة المدافن

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محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة سرقة المدافن محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة سرقة المدافن

التحرير

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وجه محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، رؤساء الأحياء بشن حملات مفاجئة لإزالة التعديات، والقضاء على ظاهرة سرقة المدافن، مشددا على ضرورة الالتزام بأسعار الدفن، ومتابعة شكاوى المواطنين بشكل دوري.

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وتفقد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب، مقابر أم كبيبة بمنطقة الورديان؛ للتأكد من الالتزام بأسعار الدفن، ولاحظ عدم استغلال 3 قطع، علاوة على وجود مبانٍ عشوئية على مساحة 700 متر، وجه على الفور بإزالتها.

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وأوضح رئيس الحي، أنه سيتم دراسة كيفية الاستفادة من تلك المساحات؛ لإنشاء مقابر جديدة، لافتا بأنه سيتم طرحها بنظام القرعة العلنية.

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التحرير

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