محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة سرقة المدافن

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وجه محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، رؤساء الأحياء بشن حملات مفاجئة لإزالة التعديات، والقضاء على ظاهرة سرقة المدافن، مشددا على ضرورة الالتزام بأسعار الدفن، ومتابعة شكاوى المواطنين بشكل دوري.

وتفقد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب، مقابر أم كبيبة بمنطقة الورديان؛ للتأكد من الالتزام بأسعار الدفن، ولاحظ عدم استغلال 3 قطع، علاوة على وجود مبانٍ عشوئية على مساحة 700 متر، وجه على الفور بإزالتها.

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وأوضح رئيس الحي، أنه سيتم دراسة كيفية الاستفادة من تلك المساحات؛ لإنشاء مقابر جديدة، لافتا بأنه سيتم طرحها بنظام القرعة العلنية.