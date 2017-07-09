الداخلية تكشف تفاصيل مقتل المتهم بإطلاق الرصاص على معاون مباحث ملوي

كتب – علاء عمران وفتحي سليمان:

كشفت وزارة الداخلية؛ تفاصيل مصرع المتهم بقتل النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز، معاون مباحث مركز شرطة ملوي بالمنيا بعد نجاح أجهزة الأمن في تحديد مكان هروبه.

وكان الضابط؛ أُصيب بطلق ناري أثناء قيامه باستهداف بعض تجار المخدرات بناحية تونة الجبل بالمنيا.

وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان رسمي لها إنه تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يُدعى "فرجاني.ع"، 38 سنة، مقيم بأسيوط، وسبق اتهامه في قضيتي "سرقة بالإكراه، وخطف"؛ وصادر ضده أحكام بالمؤبد والإعدام، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية خطف وحيازة أسلحة وذخيرة، وأنه أطلق الرصاص تجاه الضابط الشهيد أثناء سيره بسيارة ملاكي، و"عبدالباسط.ه"، 45 سنة، مزارع.

أوضح البيان أن المتهم الثاني سلم نفسه لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، كما تم ضبط السيارة المُستخدمة في الحادث بمنطقة الواحات، غير أن المتهم الأول في الواقعة، فر هاربًا واختبئ بأحد المزارع الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بعمق 10 كيلو متر بناحية عرب أبوكريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط.

استهدفت مأمورية أمنية بالتنسيق بين مديريتي أمن المنيا وأسيوط وقطاع الأمن المركزي المتهم، وعندما استشعر باقتراب القوات بادر المتهم بإطلاق الرصاص تجاهها فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرعه – بحسب البيان.

عثرت قوات الأمن على (بندقية آلية، و6 خزن بداخلها 150 طلقة نارية، وطبنجة، و23 طلقة، ونظارة ميدان، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، و2هاتف محمول، و21 قرص مخدر، ومبلغ 11100 جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.