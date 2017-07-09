باكستان تقدم احتجاجًا لدى الهند بعد سقوط مدنيين عبر الحدود

إسلام- (د ب أ):

قدمت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، احتجاجا لدى الهند وحثت نيودلهي على التحقيق بشأن سقوط مدنيين في آزاد جامو وكشمير، بسبب انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة، وقعت أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "دون نيوز" الباكستانية اليوم.

وكانت القوات الهندية قد قامت بقصف عنيف لمواقع مختلفة من جامو وكشمير من خط المراقبة أمس السبت، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة عشرة آخرين.

وتزامن ذلك مع الذكرى الاولى لمقتل برهان واني، زعيم جماعة "حزب المجاهدين".

واستدعى المدير العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي، محمد فيصل نائب المفوض السامي الهندي، جيه.بي.سينج وأدان انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية "ستفشل محاولات الهند لصرف الاهتمام الدولي عن الوضع الذي يزداد سوءا في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، بسبب تدابيرها القمعية بتصعيد التوترات في خط المراقبة".

وحث فيصل الجانب الهندي على احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليها عام 2003 في النص والروح والتحقيق في الحادث والحفاظ على السلام على طول الحدود.