عماد متعب ينفي شائعة اعتزاله

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نفى عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهائياً وجود أية نية لديه للاعتزال بنهاية الموسم الجاري مثلما تردد من أخبار بعد مباراة القطن الكاميروني أمس في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف متعب عن التحية التي انحنى أمام جماهير الأهلي خلالها قائلا : «هذا أقل رد لتحية الجماهير ولكني لم أرسل لهم أية تحية تعني رحيلي أو اعتزالي ».

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وأضاف مهاجم الأهلي المخضرم: « سعدت جدًا برؤية جماهير الأهلي في المدرجات من جديد واستمرارهم أمر يسعدنا جميعا كلاعبين».



وأتم "جماهير الأهلي كان لها دور كبير في مؤازرة اللاعبين والصعود لدور الثمانية في البطولة الإفريقية والانحناء أمامهم أقل تقدير وتحية لهذا الدور الكبير»".