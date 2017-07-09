أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عماد متعب ينفي شائعة اعتزاله

Google+ Print
عماد متعب ينفي شائعة اعتزاله عماد متعب ينفي شائعة اعتزاله

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهائياً وجود أية نية لديه للاعتزال بنهاية الموسم الجاري مثلما تردد من أخبار بعد مباراة القطن الكاميروني أمس في دوري أبطال إفريقيا. 

وكشف متعب عن التحية التي انحنى أمام جماهير الأهلي خلالها قائلا : «هذا أقل رد لتحية الجماهير ولكني لم أرسل لهم أية تحية تعني رحيلي أو اعتزالي ».

شاهد أيضا

وأضاف مهاجم الأهلي المخضرم: « سعدت جدًا برؤية جماهير الأهلي في المدرجات من جديد واستمرارهم أمر يسعدنا جميعا كلاعبين».


وأتم "جماهير الأهلي كان لها دور كبير في مؤازرة اللاعبين والصعود لدور الثمانية في البطولة الإفريقية والانحناء أمامهم أقل تقدير وتحية لهذا الدور الكبير»".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

وزير السياحة يودع أول أفواج حجاج السياحة (صور)

وزير السياحة يودع أول أفواج حجاج السياحة (صور)