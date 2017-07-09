أسعارها خيالية.. هذه السيارات «الأغلى» في العالم على الإطلاق

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مخطئ من يظن أن الولع بالسيارات ينتهي عند التعرف على مزايا أحد الموديلات الجديدة، أو متابعة أحدث الأخبار والتقارير الصادرة عن التقنيات المستخدمة في صناعتها، بل إن الأمر يمتد ليشمل ولعا من نوع آخر يتعلق بمزادات السيارات القديمة، والتي كانت ينظر لها على أنها الأعلى من حيث الأداء والقدرات في وقتها، وهو الأمر الذي أكسبها قيمة كبيرة ظلت مصاحبة لها حتى الآن.

ومع تنافس العديد من الشركات العالمية لإدخال أحدث التقنيات في صراعها للفوز بحصة أكبر من مبيعات السوق العالمية، تظل قيمة العديد من السيارات كواحدة من أغلى الإصدارات التي شهدتها السوق العالمية على مدى سنوات طويلة، تستمد شعبية واسعة حتى بعد مرور سنوات طويلة على إيقاف إنتاجها.

وفي هذا السياق، نستعرض أغلى 10 سيارات تم بيعها بمبالغ خيالية على الإطلاق..

فيراري 250 GTO

تم بيع آخر نسخة من السيارة الإيطالية خلال أغسطس 2014، حيث وصل سعرها إلى 29.5 مليون إسترليني تقريبًا، خاصة بعدما استطاعت السيارة عبر مرورها بمزادات عديدة للوصول إلى أسعار غير متوقعة.

مرسيدس بنز W196

تعد من أوائل سيارات السباقات التي ظهرت في القرن الماضي، وتم إنتاجها بشكل رسمي عام 1965، وتم إعادة بيعها في يوليو 2013 بسعر وصل إلى 23.5 مليون إسترليني تقريبًا، لتكون بذلك ثاني أغلى سيارة على الإطلاق في العالم.

جاجوار D Type

لم تستطع على مدى فترة ستينيات القرن الماضي، تحقيق نفس النجاح الذي حققته في يوليو من العام الماضي، وتحديدًا عندما وصل سعرها إلى 17 مليون إسترليني تقريبًا، لتصبح بذلك أغلى سيارة بريطانية في التاريخ.

بوجاتي رويال كيلنر كوبيه

انتظرت نصف قرن من الزمان لتصبح بقيمتها المعروفة، فالسيارة التي تم إنتاجها رسميا عام 1932، تم بيعها في 1987 بسعر وصل إلى 16 مليون إسترليني تقريبًا، وهو رقم ضخم قياسًا بالأسعار المعتادة في ثمانينيات القرن الماضي.

ألفاروميو 8C 2900B لونجو سبايدر

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على الرغم من إنتاجها في 1939، فإنها استطاعت الحفاظ على قيمتها كسيارة تاريخية حتى أغسطس من العام الماضي، وتحديدًا عندما تم بيعها بسعر 15.5 مليون إسترليني تقريبًا، وكانت أول الموديلات التي تزود بشاحن إضافي "تربو" في صناعة السيارات.

أستون مارتن DBR4

تمتعت بقيمة كبيرة في ستينيات القرن الماضي، حيث تم إنتاجها في عام 1962 وتم بيعها في ديسمبر 2015، بسعر 11 مليون إسترليني تقريبًا.

شيلبي كوبرا 260

تعد أغلى سيارة أمريكية تم بيعها على الإطلاق، حيث وصل سعرها في أغسطس من العام الماضي إلى 11 مليون إسترليني تقريبًا.

فورد GT40

ظلت محتفظة بلقب السيارة الأمريكية الأغلى منذ 2012، وتحديدًا عندما تم بيعها بسعر 9 ملايين إسترليني، قبل أن تتنازل عن اللقب لصالح شيلبي كوبرا.

دويزنبرج موديل J

تم بيعها في 2011 بسعر وصل إلى 8.5 مليون إسترليني، وذلك بعد أكثر من سبعين عاما على إنتاجها.

بورش 965

مثلت الأساس الذي أدى إلى ظهور السيارة الرياضية الشهيرة "911"، وتم بيعها في 2015 بسعر وصل إلى 8 ملايين إسترليني تقريبًا.