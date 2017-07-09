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بالصور.. منقذو شواطئ: ضعف الملوحة وراء تراجع ظهور القناديل بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. منقذو شواطئ: ضعف الملوحة وراء تراجع ظهور القناديل بالإسماعيلية

12:49 م الأحد 09 يوليو 2017

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الإسماعيلية_انجي هيبة:

قال محسن رستم، أحد منقذي شاطئ "الفيروز" بالإسماعيلية، إن المدينة لم تشهد هذا العام، ظهورًا كبيرًا للقناديل، مؤكدًا أنه رصد ظهور أحدهم، الجمعة الماضية، قبل أن يتم إخلاء الشاطئ حفاظًا على المواطنين.

وأشار رستم، إلى أن فرق الإنقاد بجميع شواطئ الإسماعيلية، تلقت تعليمات من وزارة الصحة، بشأن التعامل السريع والصحيح، مع الإصابات بلسعة القنديل، والتأكيد على توافر المواد اللازمة على الشاطئ مثل الخل لتطهير مكان الإصابة، والكريمات المعالجة.

وأضاف رستم: "نقوم بين الحين والآخر بعمل مسح للشاطئ، للتأكد من خلوه من القناديل وحماية المصطافين"، موضحًا أن فريق إنقاذ الشاطئ يتكون من 3 غطاسين تحت قيادة كابتن المجموعة، و تمتد فترة عملهم يوميًا لـ12 ساعة متواصلة، تبدأ في السابعة صباحًا وتنتهي في الـ7 مساء.

وقال كابتن عادل يوسف، أحد المنقذين على الشاطئ: "القناديل موجودة بشواطئ الإسماعيلية من زمان، ولكن بنسبة بسيطة بسبب انخفاض نسبة ملوحة المياه"، مشيرًا إلى أن هناك موسم هجرة للقناديل في شهر يوليو وينتهي في أغسطس.

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