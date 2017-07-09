جامعة المنصورة ترسل فريقا طبيا لمستشفى العريش العام

الدقهلية - رامي القناوي:

أرسل الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، فريقًا طبيًا إلى مستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء لتوقيع الكشف على المرضى.

وقال رئيس جامعة المنصورة، إن الفوج الأول من الأطباء وصل إلى المستشفى تنفيذًا لبرتوكول التعاون مع وزارة الصحة، لرفع كفاءة مستشفى العريش العام، وتوفير بعض التخصصات الطبية التي تحتاجها المستشفى، ومنها تخصص جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام وجراحة الأورام.

وأضاف القناوي، أن الفريق الطبي يترأسه الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب، ويضم الدكتور هشام شرف الدين، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد عماد، مدرس جراحة أوعية دموية، والدكتور باسل رفقي، جراحة أورام، والدكتور سامر محمود، مدرس جراحة العظام.

من ناحيته قال الدكتور السعيد عبدالهادي، إن تواجد الفريق الطبي لجامعة المنصورة، يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مستشفى العريش العام، و4 جامعات مصرية، وهي القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، لرعاية أهالي محافظة شمال سيناء، وتوفير الخدمة الطبية بالمستشفى، وإجراء الكشف المجاني والعمليات في بعض التخصصات.