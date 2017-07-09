لون بشرة تلك السودانية كان السبب في نقلها للعالمية.. تعرف على قصتها

كتبت ـ ميرا ماهر:

مازال يتعرض العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم لاضطهاد عنصري، بسبب اختلاف اللغة أو الشكل أو حتى لون البشرة، مسبباً العديد من المشاكل النفسية لذلك الشخص.

لكن استطاعت عارضة الأزياء السودانية "Nyakim Gatwech" أو كما تلقب بـ "ملكة الظلام "، أن تستغل لون بشرتها "السمراء" وكثير من العبارات السلبية التي تسمعها يومياً إلى طاقة إيجابية وجهتها في مكانها المناسب.

عانت ""Nyakim " كثيرا في مراهقتها بسبب لون بشرتها، حيث كانت تسمع العديد من العبارات السلبية مثل "سوداء كالجحيم" و"قطعة الفحم" وغيرها. بحسب موقع " vagabomb".

كانت هذه العبارات هي الدافع الأول لعارضة الأزياء السودانية للاقتناع بأن لون بشرتها ميزة ويجب أن تستغلها، وسعت لدخول مجال عرض الأزياء.

وبعد أن جمعت أكثر من 50 ألف متابع لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، نشرت صورها مصحوبة بعبارات تدعو إلي تعزيز الثقة بالنفس وتقبل الذات، مما جعل العديد من متابعيها على "انستجرام" يلقبونها بـ "الذهب الأسود."