وزير التعليم العالي يفتتح المزرعة السمكية ومبنى الهندسة الزراعية بجامعة بنها

كتب محمد قاسم:

افتتح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، المزرعة السمكية بكلية الزراعة جامعة بنها بمنطقة مشتهر، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور سيد القاضي رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة، وبعض أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

واستمع الوزير لشرح وافٍ من محمود عراقي، عميد كلية الزراعة حول مشروع المزرعة السمكية والخطط المستقبلية للإنتاج، حيث أوضح أن المزرعة مقامة على مساحة 4200 متر مربع بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه، ويستهدف من وراء ذلك المشروع إنتاج ما بين 150 إلى 200 طن من أسماك البلطي وأنواع سمكية أخرى سنويا؛ لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم في السوق المحلي.

وأوضح الوزير أنه تم تأسيس المزرعة وفقًا لأحدث تكنولوجيات الاستزراع السمكي، وتم الاستفادة من المياه الناتجة عنها في ري الصوب الزراعية المجاورة، كما سيتم استخدام المزرعة كمركز تعليمي وتدريبي للطلاب.

وتعمل المزرعة بنظام إعادة تدوير المياه، وتتكون من 8 أحواض لتربية السمك، سعة كل منها 100 متر مكعب وأربعة مرشحات شبكية، ويلحق بالمزرعة اثنان من المرشحات الحيوية، وغرفة لتوليد الأكسجين، وغرفة لتدفئة المياه ومفرخ سمكي سعته 8 أحواض سعة كل منها 15 مترًا مكعبًا.

من جانبه، أشاد الوزير بالمشروع، مؤكدًا أن الوزارة تشجع عمليات الإنتاج داخل الجامعات المصرية؛ الأمر الذي ينعكس على زيادة المعروض من السلع وتحقيق الدور الإيجابي للجامعات في عملية التنمية بالمجتمع، واستخدام العلم والمعرفة كأداة لتحسين وزيادة الإنتاج، مشيدًا بالدور التنموي لكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة في تقديم الإرشاد الزراعي والحيواني للمجتمع المحلي، والعمل كبيت خبرة ينسجم مع طبيعة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

كما تفقد الوزير مبنى الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر الذي يقام على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه، ويتألف من 3 طوابق، حيث يتكون الطابق الأول من 5 معامل و3 ورش تعليمية للطلاب، والطابق الثاني من أربعة قاعات للتدريس و4 مدرجات سعة 250 طالبًا لكل مدرج، ويتكون الطابق الثالث من قاعة للحاسب الآلي ومقر لاجتماعات القسم، و12 غرفة للسادة أعضاء هيئات التدريس.

كما تفقد الدكتور عبد الغفار، الصوب الزراعية بالكلية حيث تتكون من 3 صوبات، مساحة كل واحدة منها 4 آلاف متر، يتم زراعتها بدون تربة بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه، ويتراوح الإنتاج ما بين 10 إلى 20 طنًا من ثمار الفلفل الملون، بالإضافة إلى إنتاج الورقيات، مثل: الخس، والنباتات العطرية، وزهور القطف.

وخلال الزيارة استمع الوزير لعرض من الدكتور جمال سوسة عميد كلية الطب البيطري السابق والمشرف العام على المدن الجامعية بالجامعة حول مبادرة (تشغيل الطلاب في الإجازة الصيفية)، حيث استعرض عملية تشغيل طلاب الجامعة في أعمال الصيانة وتأهيل المدن الجامعية بنظام المكافأة المالية، الأمر الذي يساهم في الاستفادة من أوقات الإجازة الصيفية للطلاب وإكسابهم المهارات الحياتية اللازمة، وتخفيف تكاليف الصيانة التي تتحملها موارد الجامعة، حيث سبق وأن تم إعادة تأهيل المدينة الجامعية في مدينة طوخ بالجهود الذاتية، وإعادة افتتاحها مطلع العام الدراسي المنقضي 2016/2017، بعد أن كانت تستخدم كمخازن للجامعة.

