استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية في تعاملات البنوك صباح الأحد

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استقرت أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري فى التعاملات الرسمية والبنوك اليوم الأحد .

وعرض بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار عند 17.86 جنيه، وقدم بنك إتش إس بي سي أعلى سعر للبيع عند 17.98 جنيه.

وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي وبنك القاهرة عند 17.8 جنيه للشراء، و17.9 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو نحو 19.94 إلى 20.32 جنيه للشراء، و 20.33 إلى 20.63 جنيه للبيع.

وتراوح سعر الريال السعودى بين 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى 58 جنيه للشراء و 59.27 جنيه للبيع .