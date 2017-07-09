أسيوط​ - أسامة صديق:​

حذر المهنس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط،​مسئولي حي شرق من تواجد الباعة الجائلين خارج حدود السوق بمنطقة الحمراء بشكل عشوائي، يتسبب في توقف حركة المرور بطريق التحكم المركزي، وعدم الاهتمام بنظافة السوق المعد​للباعة الجائلين.

جاء ذلك اليوم الأحد، على هامش جولة لتفقد حالة الأسواق وتوافر السلع التموينية والغذائية لدى البدالين التموينين، وشركات البيع بالتجزئة بمدينة أسيوط يرافقه فيها محسن فرغلي صالح، وكيل وزارة التموين.

وطالب محافظ أسيوط،​سرعة إزالة الإشغالات أمام السوق، وفتح الطريق أمام المواطنين لدخوله مع إعادة الباعة إلى المحال التجارية داخل السوق، وعدم خروجهم إلى الشارع الرئيسي مرة أخرى وتكليفهم بإعادة نظافة مدخل السوق، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه انتظام العمل داخل السوق دوريًا.

وطالب المحافظ مسؤولي التموين بتحري الدقة فيما يخص الكشف على السلع الغذائية وعدم الاكتفاء بمراجعة تاريخ الصلاحية، ومراعاة توافر شروط التخزين والحفظ الصحيحة، عقب زيارته لبعض مقار المجمعات الاستهلاكية.

وأصدر المحافظ، خلال الجولة تعليمات مشددة لمسئولي مديرية التموين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على البداليين التموينيين، للتأكد من صرف المقررات للمواطنين بالسعر المحدد وسد العجز في أي نقص قد يطرأ على بعض السلع.

وشدد ياسر الدسوقي، على ضرورة وضع أسعار كافة السلع في أماكن مرئية أمام المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين لذلك وراجع المحافظ مع مفتشي التموين الشهادات الصحية للبائعين وتأكد من تواجد كافة السلع الأساسية من أرز وزيت وسمن، وسأل المواطنين عن السلع التي لا تتواجد باستمرار رغبة في توفيرها.