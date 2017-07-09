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مناهضو "جي20" يغادرون هامبورج في قطار خاص

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مصراوي Masrawy

مناهضو "جي20" يغادرون هامبورج في قطار خاص

11:08 ص الأحد 09 يوليو 2017

متظاهرو هامبورج ضد قمة العشرين


هامبورج (د ب أ)
انطلق قطار خاص من محطة قطار هامبورج الرئيسية يقل مناهضي قمة مجموعة العشرين "جي20" متجها إلى مدينة بازل السويسرية.

وذكرت الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن موعد إقلاع القطار تأخر لمدة ساعة تقريبا؛ لأن الشرطة أرادت تسجيل البيانات الشخصية لبعض المسافرين على متن القطار والتقطت مقاطع لهم.

ومن المقرر من خلال هذا الإجراء البحث عن مجرمين مشتبه بهم.

ولم يكن هناك أية اعتقالات خلال قيام الشرطة بتسجيل البيانات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اختتمت قمة مجموعة العشرين في هامبورج أمس السبت، بإدانة الاحتجاجات العنيفة التي شابت الاجتماع، ولكنها دافعت عن قرارها بإقامتها في منطقة حضرية مكتظة بالسكان.

يشار إلى أن هناك جدلا حول اختيار هامبورج كمكان لاحتضان القمة.

وذكرت نقابة الشرطة في ولاية بافاريا مساء أمس السبت: "من وجهة نظرنا، فإنه قرار خاطئ، وكان مثيرا للجدل من البداية"، لافتة إلى أن لا أحد توقع حجم الكراهية والعنف الذي أحاط بالقمة.

يذكر أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير رفض الانتقاد الموجه لاختيار هامبورج، وقال: "لا يمكن أن يحدد المتظاهرون المكان الذي تدعو إليه المستشارة الألمانية رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاب العالم".

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مصراوي Masrawy

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