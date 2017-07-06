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3 شباب يغتصبون ممثلة أمام ابنها بعد اقتحام منزلها

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3 شباب يغتصبون ممثلة أمام ابنها بعد اقتحام منزلها 3 شباب يغتصبون ممثلة أمام ابنها بعد اقتحام منزلها

عقدت محكمة استئناف شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة 3 طلاب، بتهمة اقتحام منزل ممثلة مغمورة في منطقة الطالبية واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وبدأت الواقعة باقتحام الطلاب الثلاثة لمنزل الضحية «ن. س»، والقيام باغتصابها أمام طفلها، وهددوها بقتله إذا لم تستجيب لرغباتهم.

 

واتهمت النيابة العامة الطلاب الثلاثة والمجند، بمواقعة أنثى بغير رضاها، إذ اقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية مهددين أياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهاً، وتناوبوا الاعتداء عليها.

واتهمت النيابة المتهمين بسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسراً إياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقى المتهمين المسكن واشهروا في وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

 

المصدر : مباشر24

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