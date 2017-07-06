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بعد نقلها للمستشفى للمرة الثانية.. طبيب إيمي سمير غانم يكشف مرضها الغامض

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بعد نقلها للمستشفى للمرة الثانية.. طبيب إيمي سمير غانم يكشف مرضها الغامض بعد نقلها للمستشفى للمرة الثانية.. طبيب إيمي سمير غانم يكشف مرضها الغامض

عادت الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم لتتصدر الأنباء من جديد، وذلك بعد تداول أنباء عن نقلها إلى المستشفى في ظروف غامضة.

وانتابت الجمهور حالة من القلق، وذلك بعد تصريح الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن المرض الذي اصاب ابنتها ايمي سمير، حيث قالت إنها بكت كثيرا في الفترة الماضية هي وزوجها الفنان القدير سمير غانم بسبب المرض الذي اصابها، داعية الله أن يشفيها.

 

ووفقًا لما ذكره الطبيب المُعالج لإيمي سمير غانم، فإنها تعاني من إنزيمات عالية في الكبد، وهو ما تسبّب في اصابتها بحالة من الاكتئاب خلال الفترة الماضية.

 

 

المصدر : مباشر 24

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