أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اليوم.. «نقل» البرلمان تناقش قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم النقل

Google+ Print
اليوم.. «نقل» البرلمان تناقش قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم النقل اليوم.. «نقل» البرلمان تناقش قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم النقل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع، اليوم، الأربعاء، الخاص بمشروع قانون لإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

شاهد أيضا

وأضاف طعيمة، أنه تم مناقشة طلبي إحاطة، أحدهما خاص بارتفاع نسب الحوادث على طريق القاهرة  أسيوط، من منطقة المنيب حتى مدينة العياط نتيجة عدم رصف الطريق منذ أكثر من 3سنوات، ومناقشة طلب إحاطة بشأن ازدواج طريق جرزا الذي يربط طريق المريوطية بالطريق القاهر أسيوط الصحراوي الغربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء