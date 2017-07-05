اليوم.. «نقل» البرلمان تناقش قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم النقل

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قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع، اليوم، الأربعاء، الخاص بمشروع قانون لإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

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وأضاف طعيمة، أنه تم مناقشة طلبي إحاطة، أحدهما خاص بارتفاع نسب الحوادث على طريق القاهرة أسيوط، من منطقة المنيب حتى مدينة العياط نتيجة عدم رصف الطريق منذ أكثر من 3سنوات، ومناقشة طلب إحاطة بشأن ازدواج طريق جرزا الذي يربط طريق المريوطية بالطريق القاهر أسيوط الصحراوي الغربي.