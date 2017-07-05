ضبط عاملين اقتحما شقة صيدلانية بالمنيا وسرقا مشغولاتها الذهبية

المنيا ــ ريمون الراوي:

نجحت وحدة البحث الجنائي لمركز أبو قرقاص بالمنيا، في كشف وضبط عاملين، اقتحما مسكن صيدلانية أثناء تواجدها بالعمل، وسرقا مشغولاتها الذهبية وفرا هاربين مستخدمين دراجة نارية.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بضبط "محمد.ش.ع"، 27 سنة عامل، و"عبد الله.ن.ط"، 24 سنة، عامل، لقيامهما باقتحام مسكن صيدلانية، 27 عامًا، مقيمة بمدينة أبو قرقاص، وسرقة 9 قطع مشغولات ذهبية.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث، أقرا بارتكاب الواقعة والهرب باستخدام دراجة بخارية، بالاشتراك مع متهم ثالث هارب يدعى "أحمد.م.م".

وأرشد المتهمان الاثنان المضبوطان عن المسروقات، وهي عبارة عن: 2 سلسلة، و2 غويشة، وأسورة، ودبلة، و3 خواتم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة للتحقيق، والبدء في تتبع المتهم الهارب.