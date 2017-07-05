مرصد الإفتاء: حملة الـ"900 شخصية" محاولة يائسة لإعادة الإخوان إلى المشهد

كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول تدشين نحو 900 شخصية مصرية بالخارج حملة لإعادة حكم الإخوان ما هو إلا محاولة بائسة ويائسة لإعادة الجماعة إلى المشهد مرة أخرى، بعدما أضحت الجماعة في حالة يرثى لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، أن اختيار الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو للإعلان عن هذا التجمع يؤكد أن جماعة الإخوان ماتت إكلينيكيًّا بسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الجماعة جراء مقاطعة قطر – أحد أهم داعمي الجماعة ومموليها – وهو الهاجس الذي يهدد بقاء عناصر الجماعة في الإقليم -بحسب البيان- ما دفعهم إلى محاولة العودة إلى المشهد من جديد وتحويل الأنظار إلى الداخل المصري وشغل الرأي العام المحلي والإقليمي بقضايا ومشكلات فرعية تخفي الجماعة خلفها موقفها المتأزم والأخطار المحدقة التي تكاد تعصف بما تبقى من الجماعة.

ودعا المرصد إلى عدم الالتفات إلى تلك الدعوات التي دأبت الجماعة على إطلاقها منذ ثورة 30 من يونيو، والتي لم ولن تؤتي المردود المستهدف من ورائها، واصفًا إياها بأنها دعوات فارغة تطلق في الفضاء الافتراضي فتواجه برفض شعبي ومجتمعي – محلي وإقليمي – لوجود الجماعة أو لعودتها إلى المشهد الداخلي بعدما تورطت الجماعة عبر أذرعها المتعددة في مسلسل العنف وسفك الدماء وترويع الآمنين، وضرورة السير في طريق الإصلاح والتنمية وقطع المسافات والأميال في طريق استعادة التوازن المحلي والإقليمي والقضاء على المشكلات التي تعوق عملية التنمية والتقدم.