بالصور.. التفاصيل الكاملة لضبط 5511 قطعة أثرية قبل بيعها بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء،، من إحباط محاولة بيع 5511 قطعة أثرية بحوزة 5 أفراد كونوا تشكيلًا عصابيًا للإتجار في الآثار.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، عن حيازة المدعو "شعبان.رأ.الـ"، 34 عامًا، موظف بالضرائب، مُقيم بمدينة ههيها بمحافظة الشرقية، بحيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

وفور التأكد من صحة المعلومات، جرى الدفع بأحد ضباط مباحث الآثار متنكرًا في هيئة تاجر آثار، وتم عمل عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبط المتهم وبصحبته كل من: "مجدي.إ.ع.ح"، 31 عامًا، و"عمروأ.إ" و"أحمد.ع.م.ع" و"محمود.م.الـ.م.ص"، وذلك حال استقلالهم السيارة رقم 76880 "سوذوكي" ميكروباص، وبحوزتهم 5511 قطعة أثرية يرجع تاريخها للعصر الروماني، ما بين تماثيل للإله "أوشابتي" وجعارين، ولوحات جدارية، وعملات أثرية.

ومن أبرز القطع الأثرية المضبوطة، عُملات معدنية من العصر الروماني، و303 تمثال "أوشابتي" من العصر الفرعوني القديم، و3 تماثيل كبيرة الحجم، الأول للإله "أنوبيل"، وآخر لملك من العصر الفرعوني القديم، والثالث تمثال مجمع للآلهة "حتحور"، بالإضافة إلى لوحة جدارية للملك والآلهة "أنوبيب".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصّص في الإتجار بالآثار، وحيازتهم للمضبوطات، وأقروا بأنهم جمعوا المضبوطات من الصعيد وإحدى المقابر الفرعونية بمحافظة الشرقية، وكانوا يبحثون عن مشترين لها مقابل 10 ملايين جنيه.

وأوضح المتهمون، أمام النيابة العامة، أنهم بالفعل وجدوا من يشتري المضبوطات بالمبلغ المطلوب، ولكن حينما حانت لحظت التسليم والتسلم، فوجئوا بأن تجار الآثار هم ضباط متنكرون من مباحث السياحة والآثار.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب لجنة من هيئة السياحة والآثار للكشف عن أثرية المضبوطات.