المالية: ارتفاع عائد أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.4%

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 20.45% خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة إلى ارتفاع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 34 نقطة أساس ليسجل نحو 20.6%، وغطت البنوك العطاء بنحو1.1 مرة بأكثر من 6.7 مليار جنيه عبر 139 طلباً، بينما قبلت وزارة المالية نحو 5.3 مليار جنيه.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوما 11 نقطة أساس، ليسجل نحو 20.3%، وغطت البنوك العطاء بنحو 1.6 مرة بقيمة 9.8 مليار جنيه عبر 203 طلب، بينما قبلت وزارة المالية نحو 6.4 مليار جنيه.

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كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 11 نقطة أساس، ليسجل نحو 20.37%، وغطت البنوك العطاء 1.2 مرة بقيمة 7.7 مليار جنيه من خلال 185 عرضا، بينما قبلت وزرة المالية نحو 5.5 مليار جنيه.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 371 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالى المقبل 2017/ 2018.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.