خنقوه ثم سرقوه بعد قضاء ليلة جنسية معه.. تفاصيل أبشع جريمة بالسويس

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس من القبض على شخصين متهمين بقتل تاجر في غرفة بفندق شهير في السويس، والذين اعترفوا تفصيليا بالجريمة، واحيلا للنيابة للتحقيق.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة، صباح اليوم الإثنين، إخطارًا بعثور العاملين بفندق شهير في السويس، على تاجر يدعي "هلال . م" 63 سنة، مقيم بروض الفرج، مهشم الرأس ومجرد من ملابسة ومقيد الأطراف.

وعلى الفور شكل العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث جنائي والذين قاموا ، بسؤال العاملين بخدمات الغرف وإدارة الفندق، أن شابين كانا برفقه المجني عليه، وانه من سدد لهما عربون الحجز بالفندق، في غرفة مزوجه بنفس الدور الذي كان يقيم فيه.

وتبين أن المجني عليه وصل أمس ليلًا وحجز غرفة لنفسه بالفندق، وغرفة أخرى لشاب يدعي " م . ع" عاطل، وذكر العاملين ان التاجر المجنى عليه يتردد على الفندق على فترات ما بين 4 الى 5 مرات في العام، وفى كل مرة يحجز لنفسه غرفة، وغرقة أخرى لصديقه. بينما في الليلة الاخيرة كان هناك شاب أخر أقام مع صديق المحني عليه، وسدد أيضا قيمه حجز الغرفة المزدوجه لهما.

وكشف العاملين بالفندق الشهير الكائن بشارع بورسعيد، ان المجني عليه كان يتولى الانفاق على صديقه وسداد مستحقات الفندق لاي اطعمة او مشروبات يطلبها في غرفته.

وعثر ضباط قسم الأدلة الجنائية خلال فحص الغرفة، على كريم مزيل شعر، وتبين أن التاجر استعمله وأزال شعر جسده، ودل على ذلك آثار الشعر التي وجدوها في حمام الغرف.

وبتفريغ كاميرات المراقبة والحصول على بيانات النزلاء تم تحديد هوية المتهمين اللذين كانا يقيما في الغرفة المجاورة، الأول يدعي " م . ع "مقيم بحي فيصل في السويس، والثاني يدعي " م . ح " مقيم بضاحية الكويت بحي الأربعين.

وتمكنت مأمورية امنية شارك فيها الرواد الرواد محمد عابد رئيس مباحث قسم السويس، واحمد عبيد رئيس مباحث قسم الأربعين، على جابر رئيس مباحث فيصل، من ضبط المتهمين من منزلهما، بعد التوصل بياناتهم وصور بطاقات الهوية من إدارة الفندق.

وأمام العميد محمد والي اعترف المتهم الأول انه كان على علاقة شذوذ مع المجني عليه بدأت قبل 7 أعوام، وبعد قضاء الليلة معه يحصل على مبلغ 2000 جنيه في كل مرة.

وقال المتهم إنه في الليلة الخيرة اصطحب صديقه، الذي فوجئ بتلك العلاقة، لكنه أوضح له أنهما سيقتلانه ويسرقا ماله، وما أن خلع التاجر ملابسه حتى خنقه صديقه بالحزام، ثم قيدا يديه وانهالا عليه ضربا وهشما رأسه، واستوليا على مبلغ مالي كان بحوزته، هاتفين محمول، وغادرا الفندق فجرا.

المصدر : اليوم الجديد