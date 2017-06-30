بعد سقوطها في علاقة محرمة.. أم تساعد ابن أخيها على اغتصاب ابنتها

شيماء مصطفى

تمكنت الشرطة الأسترالية من القبض على سيدة بتهمة مساعدة ابن شقيقها على اغتصاب وفض عذرية ابنتها منذ أن كانت تبلغ من العمر 11 عاماً.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ريبيلك» الأسترالية، بينت التحقيقات أن الأم بدأت علاقة محرمة مع ابن أخيها بعد فترة قصيرة من سماحه لها وابنتها بالسكن في أحد منازلها بعد انفصالها عن زوجها عام 2013.

وفي أحد المرات بينما كان الاثنان يمارسان الجنس، بدأ ابن الأخ بلمس الابنة الصغيرة، ليقوم باغتصابها لأول مرة بعدها بفترة قصيرة.

وقالت الفتاة للشرطة بأنها كانت تبكي وتطلب من ابن خالها التوقف، لكن أمها كانت تمسك قدميها وتثبتها.

واعترفت المرأة البالغة من العمر 55 سنة بجريمتها في تهمة الاختراق الجنسي لطفل وتهمة الفعل المنافي للأخلاق مع طفل بمساعدة قريبها الذي يبلغ من العمر 42 سنة وأقر بجريمته في محكمة المقاطعة في فكتوريا يوم الأربعاء بتهمة الاعتداء الجنسي مع سبق الإصرار على طفل عمره أقل من 16 سنة.

واستمرت عمليات الاغتصاب حتى عام 2016، عندما اصبحت الفتاة بعمر الـ 15، وبرغم عدم انخراط الأم مرة أخرى. أصبح الأمر معتاداً عندما تكون الفتاة وحدها في المنزل.

وتم القاء القبض على ابن الأخ في ديسمبر 2016 بعد أن أخبرت الإبنة أشقاءها الأكبر سناً عن الاعتداءات.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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