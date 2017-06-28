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هشام طلعت مصطفى يعود لرئاسة مجموعته العقارية والسهم يرتفع 6 %

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هشام طلعت مصطفى يعود لرئاسة مجموعته العقارية والسهم يرتفع 6 % هشام طلعت مصطفى يعود لرئاسة مجموعته العقارية والسهم يرتفع 6 %

التحرير

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تعيين هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة بعد إعفائه من عقوبة السجن لمدة 15 عام  بعد قضاء 9 سنوات منها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد موانع قانونية للتعيين بعد إعفاء هشام طلعت مصطفى  عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية والمحكوم بها.

وحصل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على عفو رئاسي من قضاء باقي مدة سجنه، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة .

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وارتفع سهم طلعت مصطفى بنسبة 6.06% فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن عودة هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ليصل سعر السهم إلى 7.88 جنيه.

وشغل طلعت مصطفى قبل اتهامه بالقضية شركة طلعت مصطفى التي تعد أكبر مطور عقاري في .

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى في ابريل الماضي عن شراء 500 فدان في العاصمة الادارية الجديدة بقيمة 4.4 مليار جنيه.

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التحرير

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