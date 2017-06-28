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«المحافظين»: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق تُحسن مكانة مصر عالميًا

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«المحافظين»: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق تُحسن مكانة مصر عالميًا «المحافظين»: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق تُحسن مكانة مصر عالميًا

التحرير

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قال خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن اتجاه لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة، وإحكام الرقابة علي الإنفاق العام وموارد الدولة، وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، يعتبر أهم الخطوات الأساسية لعمليات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية منذ 2016.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات له، أن من بين التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لافتًا إلى أن هذه القوانين تشجع وتجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

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وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية فى ، سيؤدى إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.

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التحرير

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