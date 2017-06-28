«المحافظين»: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق تُحسن مكانة مصر عالميًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة، وإحكام الرقابة علي الإنفاق العام وموارد الدولة، وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، يعتبر أهم الخطوات الأساسية لعمليات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية منذ 2016.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات له، أن من بين التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لافتًا إلى أن هذه القوانين تشجع وتجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

شاهد أيضا

وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية فى مصر، سيؤدى إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية.