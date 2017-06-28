مجلس الأهلي يرهن تجديد «البدري» بعبور دور المجموعات الإفريقي

التحرير

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أغلق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، ملف تجديد عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الفترة الحالية.

وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي أن محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء قرر وقف كافة الإجراءات التي تخص تجديد تعاقد المدير الفني للفريق، بعد نهاية دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وجاء تلك القرار بسبب عدم وضوح موقف فريق الكرة بالبطولة الإفريقية، بعد الخسارة الأخيرة أمام الوداد البيضاوي المغربي، والتي أجلت حسم التأهل بشكل رسمي لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

وينتظر مجلس إدارة القلعة الحمراء مباراتي الفريق أمام زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني، لتحديد الموقف النهائي من تجديد التعاقد لحسام البدري.