أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مجلس الأهلي يرهن تجديد «البدري» بعبور دور المجموعات الإفريقي

Google+ Print
مجلس الأهلي يرهن تجديد «البدري» بعبور دور المجموعات الإفريقي مجلس الأهلي يرهن تجديد «البدري» بعبور دور المجموعات الإفريقي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، ملف تجديد عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الفترة الحالية.

وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي الأهلي أن محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء قرر وقف كافة الإجراءات التي تخص تجديد تعاقد المدير الفني للفريق، بعد نهاية دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وجاء تلك القرار بسبب عدم وضوح موقف فريق الكرة بالبطولة الإفريقية، بعد الخسارة الأخيرة أمام الوداد البيضاوي المغربي، والتي أجلت حسم التأهل بشكل رسمي لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

وينتظر مجلس إدارة القلعة الحمراء مباراتي الفريق أمام زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني، لتحديد الموقف النهائي من تجديد التعاقد لحسام البدري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)