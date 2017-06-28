تعرف على الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والصناعية بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

اعتمد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2017 /2018.

وقال محمد عبدالهادي القطب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تحديد 220 درجة للقبول بالثانوي العام.

وأفاد بيان صادر عن محافظة الجيزة، أنه بالنسبة للتعليم الصناعي، فتم تحديد 210 لمدرسة طباعة إمبابة والهرم و186 لإمبابة الصناعية وطلعت الحرب والجيزة الكهربية، و190 للميدان الصناعية بنات والجيزة والهرم بنات، و183 للبدرشين، والصف، وطهما، وأطفيح، ونكلا، وأبورواش ووردان، وأبوغالب، والكداية، والحوامدية، والمنوات، والعياط.

كما تم تحديد 160 درجة للباويطي والمناجم و215 درجة للبرمبل الصناعية و240 درجة لــ6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا والتعليم الزراعي، و178 درجة للجيزة الزراعية و176 للثانوية الزراعية المهنية و175 لأطفيح، وطهما وأبوغالب، والثانوية الزراعية بالواحات البحرية والتعليم التجاري والفندقي.

فضلا عن تحديد 210 للهرم الفندقية الرسمية، و220 للجيزة الفنية المتقدمة (5 سنوات)، و210 لــ 6 أكتوبر الفندقية الفندقية المتقدمة، (5 سنوات) و210 للشيخ زايد الفندقية، و186 للهرم الفندقية المهنية، و182 للصف الفنية المتقدمة، و180 للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال، و178 للمدارس التجارية بالحوامدية، والبدرشين والعياط، ومنشأه القناطر وأوسيم و150 للباويطى التجارية والتجاري الخاص وفصول الخدمات.