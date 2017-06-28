نائب برلماني: العالم أدرك أن «30 يونيو» ثورة أطاحت بنظام فاسد

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قال النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن 30 يونيو ثورة تضامن فيها الشعب مع الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة لإنقاذها من مخطط الخراب الذي كانت تتولى جماعة الإخوان المسلمين تنفيذه على أرض مصر خلال فترة حكم الرئيس المعزول.

وأضاف الجاحر، في تصريحات له، أن الدولة المصرية استطاعت بجهود أبنائها وعزيمة الجيش المصري من التخلص من براثن الإخوان المسلمين، بعد أن ثبت أنها جماعة إرهابية تهدف إلى تخريب مصر على مدار الأعوام السابقة، فضلًا عن تورط الجماعة في عدد كبير من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

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وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن العالم كله الآن يحترم ويقدر الشعب المصري، بعد أن عرف رؤيته السياسية والاستراتيجية عقب سقوط جماعة الإخوان، وأدرك أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية كبيرة أطاحت بنظام سياسي فاسد.