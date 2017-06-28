أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

هزة أرضية تثير الزعر بعد حدوث ميل بالعقار المواجه لـ«برج الأزاريطة»

Google+ Print
هزة أرضية تثير الزعر بعد حدوث ميل بالعقار المواجه لـ«برج الأزاريطة» هزة أرضية تثير الزعر بعد حدوث ميل بالعقار المواجه لـ«برج الأزاريطة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتاب سكان شارع علي الخشخشاني بمنطقة الأزاريطة شرق الإسكندرية، حالة من الذعر مجددًا بسبب هزة بسيطة تسببت في إحداث ميل بالعقار المقابل للعقار المائل.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق بورود بلاغ من الأهالي بوجود ميل بالعقار المقابل للعقار المائل.

وانتقل علي مرسي، رئيس حي شرق، وقوة من المباحث ورجال الحماية المدنية، وتم إخلاء العقار من السكان وندب لجنة هندسية لفحص حالة العقار.

كانت اللجنة الهندسية المُشكلة من الشعبة الهندسية وكلية الهندسة وحي شرق أقرت بهدم 6 عقارات بينهم العقار المقابل للعقار المائل.

شاهد أيضا

قال على مرسي، رئيس حى شرق الإسكندرية، إنه تقرر إخلاء 5 عقارات لخطورتها الدائمة على حياة سكان العقارات، بينهم عقار بالشارع الخلفي، فضلاً عن العقار المقابل للعقار المائل.

وأضاف "مرسي" خلال تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن العقارات التي تقرر هدمها تحمل أرقام 12، 17 ،21،23، والعقار رقم 17 بشارع حسن عدوي.

وأوضح "مرسي"، أن العقار المقابل الذي مال عليه عقار الأزاريطة المائل تأثر بهذا الميل ولابد من هدمه، خاصة وأنه عقار مخالف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)