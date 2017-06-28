هزة أرضية تثير الزعر بعد حدوث ميل بالعقار المواجه لـ«برج الأزاريطة»

التحرير

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انتاب سكان شارع علي الخشخشاني بمنطقة الأزاريطة شرق الإسكندرية، حالة من الذعر مجددًا بسبب هزة بسيطة تسببت في إحداث ميل بالعقار المقابل للعقار المائل.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق بورود بلاغ من الأهالي بوجود ميل بالعقار المقابل للعقار المائل.

وانتقل علي مرسي، رئيس حي شرق، وقوة من المباحث ورجال الحماية المدنية، وتم إخلاء العقار من السكان وندب لجنة هندسية لفحص حالة العقار.

كانت اللجنة الهندسية المُشكلة من الشعبة الهندسية وكلية الهندسة وحي شرق أقرت بهدم 6 عقارات بينهم العقار المقابل للعقار المائل.

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قال على مرسي، رئيس حى شرق الإسكندرية، إنه تقرر إخلاء 5 عقارات لخطورتها الدائمة على حياة سكان العقارات، بينهم عقار بالشارع الخلفي، فضلاً عن العقار المقابل للعقار المائل.

وأضاف "مرسي" خلال تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن العقارات التي تقرر هدمها تحمل أرقام 12، 17 ،21،23، والعقار رقم 17 بشارع حسن عدوي.

وأوضح "مرسي"، أن العقار المقابل الذي مال عليه عقار الأزاريطة المائل تأثر بهذا الميل ولابد من هدمه، خاصة وأنه عقار مخالف.