محافظ الإسكندية يكشف عن توجيهات السيسي

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كشف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد محمد كريم بالقوات البحرية.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الإسكندرية تشرفت بزيارة الرئيس لها، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت للتأكيد على الاهتمام بالمواطنين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم.

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة بينهم، موضحًا أن المحافظة بالفعل رفعت درجة الاستعدادات القصوى في كافة الجهات وخاصة رفع درجة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف، والتموين، والشواطئ، لاستقبال العيد.

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وتابع المحافظ، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الأحياء وكافة المديريات والإدارات المختلفة بالمحافظة، وذلك لمناقشة التجهيزات النهائية لاستقبال العيد وزائري الإسكندرية، وتم التأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين، كما تم التشديد على النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة لعدم وجود أي تراكمات في الشوارع.

وأكد المحافظ على وجود انتشار أمني واسع في الشارع السكندري لتأمين المصطافين وزائري الإسكندرية، وهو ما تجلي بوضوح في سرعة القبض على الخلية الإرهابية التي كانت ترتب لعمل إرهابي خسيس داخل المحافظة، وذلك بفضل مجهودات رجال الأمن والمباحث، وكذا انتشار الشرطة النسائية لمنع محاولات التحرش.

وأشاد المحافظ بانتشار رجال المرور والتواصل على مدار الساعة لحل جميع المشاكل المرورية، والتواجد لتنظيم المرور في ظل وجود الكثافات المرورية العالية التي تشهدها المحافظة خلال أيام العيد خاصة في الشواطيء، ومداخل ومخارج المحافظة، وأيضا الميادين والشوارع الرئيسية، وتسهيل حركة المرور.