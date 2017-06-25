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رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال على الفسيخ والرنجة في الغربية (صور)

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مصراوي Masrawy

رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال على الفسيخ والرنجة في الغربية (صور)

01:34 م الأحد 25 يونيو 2017

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الغربية- مروة شاهين :

شهد سوق الفسيخ والرنجة بمحافظة الغربية، حالة من الانتعاش في أول أيام عيد الفطر المبارك، رغم ارتفاع الأسعار، وشهدت المحلات زحامًا شديدًا من قبل الأهالي، الذين أرادوا أن فضلوا الأسماك المملحة أو المدخنة على قائمة طعام أول أيام العيد.

وقال محمد نصر، موظف بمركز بسيون، إن أول أيام العيد، ارتبط بالفسيخ والعيش البيتي، واعتبرها عادة لا تنقطع حتى على وجبة الإفطار، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار، حرص على شراء الفسيخ والرنجة لعائلته.

وأكدت سوزان محمود، ربة منزل، أنها اعتادت على صنع العيش الخاص بها في المنزل أول أيام العيد، ليكون على مائدة الغداء بجانب الفسيخ مثل والدتها التي أخذتها عادة منها.

وأشار محمد سعد، صاحب محل فسيخ بمركز بسيون، إلى أن عيد الفطر يعتبر موسم بالنسبة لهم، بسبب إقبال الأهالي على شراء الفسيخ والرنجة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على نسبة الإقبال، لكن أثر على الكميات المباعة.

وأضاف أن الأسعار لم تختلف عن موسم شم النسيم، ويتراوح سعر كيلو الفسيخ من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا حسب الحجم، وتتراوح الرنجة من 30 إلى 35 جنيهًا.

وأشار كمال عبدالفتاح، موظف، إلى أنه اعتاد شراء 4 كيلو فسيخ أول أيام عيد الفطر، لعائلته، لكن مع ارتفاع الأسعار اشترى نصف الكمية فقط، بجانب الرنجة، حتى تتحمل ميزانية منزله، مبديًا استياءه من ارتفاع الأسعار وعدم تمكنه من شراء الكمية المعتادة.

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