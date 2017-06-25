رسميًا.. خيتافي يعود للدوري الإسباني الموسم المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استطاع فريق خيتافي أن يحجز ثالث بطاقات التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في الموسم المقبل، بعدما تغلب علي ضيفه تينريفي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في إياب نهائي الدورة الإقصائية.

وتقدم خيتافي بثنائية عن طريق فاورلين وباتشيكو في الدقيقتين 9و13، وقلص لوزانو الفارق لتينريفي في الدقيقة 17، إلا أن باتشيكو عاد ليسجل الثالث لخيتافي في الدقيقة 37، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

شاهد أيضا

بهذا الفوز يعود خيتافي إلى الليجا، بعدما قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية التي هبط إليها بعد أن احتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في موسم 2015-2016.