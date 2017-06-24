بالصور- طوارئ بحديقة الحيوان بالجيزة استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- إسلام فاروق:

يسارع العاملون والمسئولون عن حديقة حيوانات الجيزة، في إنهاء الاستعدادات لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك ما بين تطهير الأقفاص والطرقات والحيوانات، ووضع الخطة الأمنية وتجنب التكدس، يكشف مدير الإدارة المركزية الحديقة استعدادات العيد.

وقال اللواء طبيب محمد رجائي، مدير حديقة الحيوانات بالجيزة، إنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوانات، وعمل خطة تفصيلية يومية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير على المواطنين، فضلًا عن زيادة عدد العاملين على الأبواب.

وكشف رجائي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن عرض بانوراما للولادات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية منها: "لاما أهلية، قرد حبشي، كبش أروى، وسيسي"، فضلًا عن تقديم عروض جديدة للطيور، إنارة الجبلاية الملكية من الداخل، فتح منافذ بيع منتجات الحديقة من "ريش الطاووس وبيض النعام والإميو".

وأشار إلى أن الحديقة نسقّت مع وسائل الإعلام المرئية المسموعة لنشر الوعي البيئي بين الجمهور، والتعريف بدور الحديقة الترفيهي والثقافي.

وعن إجراءات التأمين، قال "رجائي": "توجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة والزوار، وتواجد شركة نظافة للمحافظة على المظهر الجمالي لها، ووجود 2 سيارة مطافئ خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ، كما تم التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر لعمل معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال التائهين، بالتعاون مع أفراد من أمن الحديقة".

ومن المقرر أن يستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مساء السبت، هلال شهر شوال، وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، بالتحديد في السابعة والنصف، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية وكذلك عبر الفضائية المصرية، كما هو معمول به كل عام.