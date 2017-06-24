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الحريري: تكتل 25/30 يبحث قرارات جماعية بعد التصديق "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

الحريري: تكتل 25/30 يبحث قرارات جماعية بعد التصديق "تيران وصنافير"

06:23 م السبت 24 يونيو 2017

كتبت-مروة شوقي:

قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، إن التكتل سوف يعقد اجتماعا طارئا لبحث الموقف بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح على اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة العربية المعروفة اعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على الاتفاقية المثيرة للجدل بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وأضاف الحريري، في تصريح لمصراوي، السبت، أن تكتل 25/30 سيقوم باتخاذ قرارات في ضوء التصديق على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها ستكون بشكل جماعي بموافقة أعضاء التكتل.

وكان البرلمان قد وافق الأسبوع الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها سيتم نقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، في الجلسة العامة بالأغلبية، فيما أعلن 102 نائبًا رفضهم للاتفاقية، مع تلويح البعض منهم إلى تقديم استقالات جماعية مع تصديق الرئيس عليها.

وأصدر تكتل 25/30 من جانبه بيان، حمله خلاله رئيس الجمهورية المسئولية في الحفاظ على ما تبقى من دولة سيادة القانون بعدم التصديق على هذه الاتفاقية، احتراما لحجية الأحكام القضائية ولما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.

ونبه التكتل في بيانه، بأنه في حال إقرار الرئيس لهذه الاتفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءا من هذا النظام حتى لوكان في موقع المعارضة.

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مصراوي Masrawy

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