فرق طوارئ في "كهرباء الأقصر" خلال إجازة العيد

الأقصر – محمد محروس:

عقد المهندس حجاج عبده محمد، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بديوان القطاع بمديري العموم ورؤساء الهندسات والشبكات، لبحث التدابير اللازمة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه "عبده" مديري العموم والمسئولين بوقف الإجازات والراحات لجميع العاملين بالتشغيل والصيانة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتدشين "نبطشيات" طوارئ إضافية بالشبكات، لسرعة إصلاح الأعطال في حينها.

كما أمر "عبده" بصرف حصص إضافية لجميع الهندسات من المهمات المطلوبة، لإصلاح الأعطال ودفع سيارات إضافية لفرق الطوارئ، بالإضافة إلى نشر فرق طوارئ بالمساجد الكبرى والساحات، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجموع المواطنين.

وقال وكيل وزارة الكهرباء إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، والمهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين صلاه العيد بالمساجد الرئيسية والساحات وخلال فترة إجازه عيد الفطر.