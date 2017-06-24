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منتخب المحليين يفكر في التراجع عن قرار عدم استدعاء لاعبي الأهلي والزمالك

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منتخب المحليين يفكر في التراجع عن قرار عدم استدعاء لاعبي الأهلي والزمالك منتخب المحليين يفكر في التراجع عن قرار عدم استدعاء لاعبي الأهلي والزمالك

التحرير

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كشف طارق السعيد المدرب العام لمنتخب للمحليين، عن وجود اتجاه للتراجع عن قرار الجهاز الفني السابق، بعدم استدعاء لاعبي الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة.

قال السعيد لـ «التحرير»، إن منتخب المغرب للمحليين يضم 8 لاعبين من الوداد المغربي، الذي ظهر بمستوى قوي جدًا أمام الأهلي، والمنتخب سيكون بحاجة للاعبين أصحاب خبرات من الأهلي والزمالك سواء فنيًا داخل الملعب أو من حيث مواجهة الضغوط الجماهيرية المتوقعة.

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ويلتقي الوطني مع منتخب المغرب للمحليين في أغسطس المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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التحرير

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