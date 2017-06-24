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وزير الخارجية الصينى يصل أفغانستان فى زيارة مفاجئة

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الصينى يصل أفغانستان فى زيارة مفاجئة

12:28 م السبت 24 يونيو 2017

وزير الخارجية الصينى يصل أفغانستان فى زيارة مفاجئة

وزير الخارجية الصيني وانج يي

كابول - (د ب أ):
أفاد مصدر حكومي موثوق أن وزير الخارجية الصيني وانج يي وصل، اليوم السبت، الى العاصمة الأفغانية كابول في زيارة لم تكن مقررة.

ونقلت وكالة باجوك الافغانية للأنباء عن المصدر ،الذي لم يتم الكشف عن هويته ، قوله إن الوزير الصيني سوف يلتقى يى بالرئيس محمد اشرف غنى والرئيس التنفيذى عبد الله عبد الله وشخصيات افغانية رئيسية اخرى خلال زيارته.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الامن القومى قادر شاه لوكالة باجهوك مستشار الأمن القومى محمد حنيف عتمار استقبل الوزير الصني في قصر الرئاسة.

وقال شاه إن زيارة وزير الخارجية الصينى تأتي بعد اجتماع بين الرئيس غنى ونظيره الصينى شي جين بينج خلال قمة منظمة شانغهاى للتعاون الأخيرة التي عقدت فى عاصمة كازاخستان استانا.

وأضاف أنه خلال الزيارة سيتم بحث العلاقات الثنائية وعملية كابول والتعاون الإقليمى والعلاقات الاقتصادية والتجارية.

ولم يقدم شاه مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة، بيد أن الرئيس السابق غنى كان قد صرح بأن بكين مستعدة للتوسط بين باكستان وافغانستان لحلحلة القضايا العالقة.

يذكر أن افغانستان اتهمت "حقاني" والاستخبارات الباكستانية بالوقوف وراء تفجير كابول الضخم، الذي وقع قرب السفارة الألمانية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات مطلع الشهر الجاري .

وتنفي باكستان هذه الاتهامات.

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