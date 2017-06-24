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قرقاش: قطر سربت المطالب بطريقة طفولية .. وعليها تفهم عواقب الانعزال

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مصراوي Masrawy

قرقاش: قطر سربت المطالب بطريقة طفولية .. وعليها تفهم عواقب الانعزال

12:29 م السبت 24 يونيو 2017

قرقاش: قطر سربت المطالب بطريقة طفولية .. وعليها تفهم عواقب الانعزال

القاهرة - مصراوي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم السبت، إن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع، يسعى إلى إفشال الوساطة التي تقوم بها الكويت في حل الأزمة القطرية مع دول خليجية.

وأضاف قرقاش خلال مؤتمر صحفي، أن القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية، معربًا عن قلقه من تأثر الدبلوماسية بسبب التسريبات.

واتهم وزير الخارجية الإماراتي الإعلام القطري بالترويج للإرهابيين، وأن قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأشار إلى أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لدفع قطر لتغيير سياستها تجاه الإرهاب، مضيفًا أن قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة.

ودعا قرقاش العقلاء في الدوحة بأن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية، كما دعا تركيا لاتباع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية.

واستطرد " لدينا كل الحق في حماية سيادتنا، لكن لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر".

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مصراوي Masrawy

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