بعد قدوم صلاح لليفربول.. ماذا قدم المصريون في الدوري الإنجليزي؟

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دائما ما تفرز الملاعب المصرية العديد من النجوم البارزين بداية من صالح سليم وحسن شحاتة ومحمود الخطيب وحسام حسن وصولا إلى نجوم حققت نجاحات بارزة في القارة الأوروبية من محمد زيدان الذي توج بلقب الدوري الألماني مرتين مع بروسيا دورتموند وميدو الذي توجب الدوري الهولندي مرتين أيضًا مع أياكس.

كما حصل الحارس السويدي من أصول مصرية رامي شعبان على الدوري الإنجليزي مع أرسنال في عام 2004 وأخيرًا حصل محمد صلاح على لقب البريميرليج أيضًا مع تشيلسي.

وبعد انتقال صلاح إلى ليفربول وعودته من جديد إلى الدوري الإنجليزي، نستعرض في السطور التالية ما قدمه اللاعبون المصريون في ملاعب البريميرليج كالأتي:

1- أحمد حسام "ميدو"

خاض ميدو مع 94 مباراة في الدوري الإنجليزي مع أندية توتنهام وميدلزبره وويجان ووست هام ولم يتوج بأي لقب مع تلك الأندية، ورحل ميدو للمرة الأولى للدوري الإنجليزي في شهر يناير من عام 2005 عبر بوابة توتنهام على صعيد الإعارة لمدة 18 شهر ونجح في تسجيل 13 هدفًا في 36 مباراة في الدوري ليحصل في شهر أغسطس من نفس العام على عقد دائم من السبيرز.

وعاني ميدو من العديد من الإصابات في ملعب وايت هارت لين ليصبح مشكلة كبيرة في رأس مارتن يول، ليرحل ميدو في عام 2007 بعدما سجل هدفًأ واحدًا في 12 مباراة في الدوري منتقلًا إلى ميدلزبره ونجح في التسجيل في مباراته الأولى أمام نيوكاسل، ليعاني بعدها من الصابات مرة أخرى والزيادة في الوزن وينتقل لصفوف ويجان في يناير من عام 2009 على سبيل الإعارة.

وبعد فترة قصيرة عاد إلى الزمالك ومنه حصل على فرصته الأخيرة في الدوري الإنجليزي مع وست هام وفشل في تسجيل أي هدف لتنتهي مسيرته في الدوري الإنجليزي بتسجيله 22 هدفًا.

2- أحمد فتحي

لعب فتحي 3 مباريات في الدوري الإنجليزي رفقة نادي شيفيلد يونايتد في عام 2007 ولم يتوج بأي ألقاب مع الفريق، لينتقل إلى النادي الأهلي، وحصل بفرصة اللعب في دوري الدرجة الأولى مع هال سيتي في عام 2013، إلا أنه لم يلعب من جديد في البريميرليج.

3- حسام غالي

خاض حسام غالي 36 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ناديي توتنهام وديربي كاونتي ولم يتوج بأي بطولة، وكانت البداية بانضمامه لتوتنهام في عام 2006 وقدم مستويات مميزة حتى تم استبداله في مباراة بلاكبرن ليعرب عن غضبه ويلقي بالقميص على أرض الملعب ليتعرض لموجة من الغضب الشديد من الجماهير ولم يخض بعدها أي مباراة أخرى مع السبيرز.

وحاول نادي توتنهام بيعه في صيف 2007 لبرمنجهام لتفشل الصفقة ويرحل إلى ديربي كاونتي على سبيل الإعارة ومن ثم عاد من جديد إلى توتنهام وسط غضب جماهيري كبير ليقرر الرحيل بعدها إلى النصر السعودي وتنتهي رحلته في الدوري الإنجليزي مسجلًا هدفًا وحيدًا بقميص توتنهام.

4- محمد شوقي

خاض محمد شوقي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي مع فريق ميدلزبره في 3 مواسم كاملة بداية من عام 2007 وحتى 2010 ولم يتوج معه بأي بطولة، وعاني من العديد من الإصابات التي أثرت على مسيرته مع الفريق لتنتهي رحلته في البريميرليج دون ترك بصمة واضحة.

5- عمرو زكي

شارك زكي في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ناديي ويجان وهال سيتي ولم يتوج بأي بطولة معهما، ونافس بقوة في النصف الأول من موسمه الأول على لقب هداف البطولة مع ويجان، وذلك بعدما سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات، وأنهى الدور الأول مسجلًا 10 أهداف.

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وكان رحيل زكي لصفوف ويجان في عام 2008 على سبيل الإعارة، وحرص مدرب الفريق ستيف بروس على ضمه بشكل دائم إلا أن تأخره في العودة من مباراة دولية مع منتخب مصر في شهر أبريل من عام 2009 دفع بروس لاتهام زكي أنه أكثر لاعب غير احترافي عمل معه.

وبعد عودته للزمالك، رحل عمرو زكي لصفوف هال سيتي على سبيل الإعارة في شهر يناير من عام 2010 وفشل في تسجيل أي هدف لتتوقف مسيرته في الدوري الإنجليزي عند 10 أهدف سجلها كلها مع ويجان.

6- أحمد المحمدي

خاض المحمدي 165 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ناديي سندرلاند هال سيتي ولم يتوج معهما بأي ألقاب، وعلى الرغم من الصورة السيئة التي تعلقت بأذهان الجماهير الإنجليزية عن اللاعب المصري، إلا أن الجناح المصري غير تلك الفكرة بالعمل الكبير الذي قدمه وحفاظه على مستواه وقياده لهال سيتي للأضواء بالوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2014.

7- محمد ناجي "جدو"

شارك جدو في مباراتن فقط مع هال سيتي في فترة إعارته الثانية، في الفترة الأولى لعب جدو 12 مباراة في دوري الدرجة الأولى مع هال سيتي وسجل 5 أهداف، ومن ثم خاض مباراتين فقط في الموسم التالي قبل العودة من جديد إلى الأهلي.

8- محمد صلاح

لعب صلاح 13 مباراة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في عام 2014 وحصل على لقب الدوري وكأس الرابطة مع البلوز، وانتقل صلاح لتشيلسي قادمًا من بازل بعد منافسة كبيرة من تشيلسي وليفربول على ضمه بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق السويسري.

ولكنه لم يلعب سوى 13 مباراة في الدوري في 12 شهر ليغادر لصفوف فيورنتينا ويقدم مستويات لافتة للنظر مع الفيولا ويرحل إلى روما ويواصل المستيوات المميزة حتى عام من جديد إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ليفربول وكله أمل أن يضيف إلى الهدفين الوحيدين اللذان سجلهما في البطولة مع تشيلسي منذ نحو عامين.

9- محمد النني

شارك النني في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي مع أرسنال وحصل على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وتعاقد المدفعجية مع النني بإعتباره الخليفة المنتظر لمايكل أرتيتا، ولكن بنهاية الموسم الماضي فضل فينجر التعاقد مع جرانيت تشاكا الذي حجز مكانه في التشكيل الأساسي على حساب النني.

10- رمضان صبحي

خاض رمضان 17 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي ولم يتوج مع الفريق بأي بطولة، وعلى الرغم من المهارات العالية التي يتمتع بها رمضان، إلا أنه صنع هدف وحيد طوال الموسم.

وتضع جماهير ستوك سيتي أمالًأ كبيرًأ في أن يتمكن رمضان في توظيف مهاراته جيدًأ في الموسم الثاني مع الفريق.