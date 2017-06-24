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الجيزة: تطوير سوق بمنطقة "زنين" ومركز لتنمية المرأة في بولاق الدكرور

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الجيزة: تطوير سوق بمنطقة "زنين" ومركز لتنمية المرأة في بولاق الدكرور

12:10 م السبت 24 يونيو 2017

محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأه وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتطوير سوق بمنطقة زنين، وإنشاء مركز لتنمية المرأة بشارع الشوربجي بحي بولاق الدكرور، ضمن مشروع مدن أمنه خالية من العنف ضد المرأة والفتيات.

وقال الدالي، إن الاستراتيجية تهدف إلى دعم جهود المحافظة في تطوير بعض المناطق العمرانية بما يعود بالنفع على المجتمع ككل والنساء والفتيات بالأخص في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأضاف، أن المحافظة ستتولى مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي للسوق والمركز، كما ستتولى الإشراف الدوري على المرافق وأعمال الصيانة اللازمة لها.

وأشار الدالي، إلى أنه سيتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق لتوفير الخرائط الخاصة بالمرافق والقياسات والرفع المساحي للمناطق المحيطة بمناطق العمل.

وقالت منال عوض، نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المحافظة ستقدم يد العون لاستشاري المشروع وتذليل أية معوقات تواجهه وتوفير البيانات الخاصة بالمشروع.

ولفتت إلى أنه سيتم مراجعة الرسومات الخاصة بمقترحات التطوير وإصدار التراخيص اللازمة للعمل وذلك في إطار القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت نائب المحافظ، أن الهدف الأساسي من المشروع، مناهضة العنف ضد المرأة في الشوارع العامة والطرقات، ويقوم المشروع ببناء كوادر مجتمعية من الشباب المتطوع في المناطق المستهدفة حتى يتمكنوا من رفع وعي المجتمع المحيط بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة.

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