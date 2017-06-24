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30 يوليو.. الحكم في استئناف استمرار اتفاقية تيران وصنافير

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مصراوي Masrawy

30 يوليو.. الحكم في استئناف استمرار اتفاقية تيران وصنافير

12:01 م السبت 24 يونيو 2017

30 يوليو.. الحكم في استئناف استمرار اتفاقية تيران وصنافير

اتفاقية تيران وصنافير

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، حجز الاستئناف على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية تعيين الحدود مع ، لجلسة 30 يوليو للحكم.

وقال المحامي على أيوب، في دعواه، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور .

وأقام أيوب، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت في أبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية.

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