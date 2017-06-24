أخبار عاجلة

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

«تحت الأرض» تهدد باغتيال مسئولين كبار في الدولة يوم 7 يوليو

Google+ Print
«تحت الأرض» تهدد باغتيال مسئولين كبار في الدولة يوم 7 يوليو «تحت الأرض» تهدد باغتيال مسئولين كبار في الدولة يوم 7 يوليو

 
عادت صفحة «تحت الأرض» التي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الشهور القليلة الماضية بسبب الطلاسيم والألغاز التي كانت تحملها منشورات الصفحة، ما أدى إلى إلقاء قوات الأمن القبض على بعض مؤسسيها خاصة عقب نشر الصفحة منشورات متعلقة بتفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية وراح ضحيتها عشرات من المصريين.
 
وبعد غياب دام طيلة الثلاثة أشهر عادت الصفحة بنفس صورها الغريبة الخاصة بها، ونشرت بوستا يحمل تهديدات بقتل مسئولين كبار في الدولة، تحديدا يوم 7/7 المقبل، ما أثار حالة من البلبلة والذعر بين رواد السوشيال ميديا بسب هذه التهديدات، واتهموا هذه الصفحة في تعليقاتهم بأنها يقف خلفها خلايا إخوانية وأرجعوا السبب في ذلك إلى أنها تطابق ذكرى ثورة 30 يونيو، التي شهدت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
 
وفي الوقت نفسه استهجن رواد «فيسبوك» عودة هذه الصفحة مرة أخري في ذلك التوقيت، خاصة عقب توارد أنباء عديدة عن إلقاء القبض على مؤسسيها.
«تحت الأرض» تهدد باغتيال مسئولين كبار في الدولة يوم 7 يوليو
 
 
المصدر : الدستور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع