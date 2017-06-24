«تحت الأرض» تهدد باغتيال مسئولين كبار في الدولة يوم 7 يوليو

شيماء مصطفى

عادت صفحة «تحت الأرض» التي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الشهور القليلة الماضية بسبب الطلاسيم والألغاز التي كانت تحملها منشورات الصفحة، ما أدى إلى إلقاء قوات الأمن القبض على بعض مؤسسيها خاصة عقب نشر الصفحة منشورات متعلقة بتفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية وراح ضحيتها عشرات من المصريين.

وبعد غياب دام طيلة الثلاثة أشهر عادت الصفحة بنفس صورها الغريبة الخاصة بها، ونشرت بوستا يحمل تهديدات بقتل مسئولين كبار في الدولة، تحديدا يوم 7/7 المقبل، ما أثار حالة من البلبلة والذعر بين رواد السوشيال ميديا بسب هذه التهديدات، واتهموا هذه الصفحة في تعليقاتهم بأنها يقف خلفها خلايا إخوانية وأرجعوا السبب في ذلك إلى أنها تطابق ذكرى ثورة 30 يونيو، التي شهدت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وفي الوقت نفسه استهجن رواد «فيسبوك» عودة هذه الصفحة مرة أخري في ذلك التوقيت، خاصة عقب توارد أنباء عديدة عن إلقاء القبض على مؤسسيها.

المصدر : الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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