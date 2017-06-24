سعر الذهب اليوم السبت 24 يونيو 2017: أسعار الذهب بالصاغة الآن

شيماء مصطفى

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وقد شهدت تعاملات الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من الاستقرار ، فقد واجه الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام التعاملات بداية الأسبوع ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب في البورص العلمية واستقرار سعر أوقية الذهب، وقد تغير سعر الذهب في السوق المصري تغيير طفيف لكن لم يتأثر السوق به بسبب استقرار سعر العملة الأجنبية الدولار في البورصة العالمية، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء ارتفاع سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة خاصة مع بداية شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك .

سعر الذهب اليوم السبت 24-6-2017

السعر العالمي : 1,256.52 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 728 إلى 730 عيار 22 667 إلى 669 عيار 21 637 إلى 639 عيار 18 546 إلى 548 عيار 14 425 إلى 426 عيار 12 364 إلى 365 الاونصة 22,641 إلى 22,712 الجنيه الذهب 5,096 إلى 5,112 الكيلو 728,000 إلى 730,286

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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