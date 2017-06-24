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سعر الذهب اليوم السبت 24 يونيو 2017: أسعار الذهب بالصاغة الآن

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سعر الذهب اليوم السبت 24 يونيو 2017: أسعار الذهب بالصاغة الآن سعر الذهب اليوم السبت 24 يونيو 2017: أسعار الذهب بالصاغة الآن

اليوم السبت 24 يونيو 2017 ، متابعة لحظية لأسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً ، سعر الذهب اليوم، سعر الذهب عيار 18 ، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية ، نقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض ، سعر الذهب اليوم ، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار ، جرام الذهب عيار 21، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة ، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية ، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9 ، كما نقدم لكم في هذا التقرير ، سعر الجنيه الذهب ، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة ، خلال تعاملات اليوم .

وقد شهدت تعاملات الذهب في الفترة القليلة الماضية حالة من الاستقرار ، فقد واجه الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام التعاملات بداية الأسبوع ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب في البورص العلمية واستقرار سعر أوقية الذهب، وقد تغير سعر الذهب في السوق المصري تغيير طفيف لكن لم يتأثر السوق به بسبب استقرار سعر العملة الأجنبية الدولار في البورصة العالمية، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء ارتفاع سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة خاصة مع بداية شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك .

سعر الذهب اليوم السبت 24-6-2017

السعر العالمي : 1,256.52 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 728 إلى 730
عيار 22 667 إلى 669
عيار 21 637 إلى 639
عيار 18 546 إلى 548
عيار 14 425 إلى 426
عيار 12 364 إلى 365
الاونصة 22,641 إلى 22,712
الجنيه الذهب 5,096 إلى 5,112
الكيلو 728,000 إلى 730,286

 

المصدر : مصر365

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