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الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام إنبي في لقاء التتويج

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الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام إنبي في لقاء التتويج الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام إنبي في لقاء التتويج

التحرير

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق إنبي في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري العام.

تاريخ المواجهات

يشهد تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في مسابقة الدوري تفوقًا كبير للقلعة الحمراء، حيث أنه في خلال 28 مباراة جمعت بين الفريقين تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 18 مباراة، بينما خسر 4 مرات، وسيطر التعادل على 6 مواجهات.

أحرز الأهلي في شباك فريق إنبي بمسابقة الدوري 49 هدفًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 29 هدفًا فقط.

تعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف.

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التقى الأهلي وإنبي مرة واحدة في الموسم الحالي خلال مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يدخل الأهلي اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، وبعد أن حسم اللقب لصالحه رسميـًا؛ حققها من 24 انتصارًا و7 تعادلات، ويملك في رصيده 57 هدفـًا؛ كثاني أقوى هجوم في الدوري، ولم يدخل شباكه سوى 11 هدفـًا كأقوى دفاع في الدوري.

على الجانب الآخر، يدخل إنبي اللقاء وهو في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة؛ حققها من 8 انتصارات و14 تعادل و9 هزائم، ويملك 41 هدفًا؛ كسادس أقوى هجوم في الدوري بعد الأهلي ومصر المقاصة والمصري وسموحة والإسماعيلي، بينما دخل مرماه 35 هدفـًا ليكون عاشر أضعف دفاع في الدوري.

ويعد محمد أبوتريكة ومحمد بركات هما هدافي مباريات الفريقين في الدوري برصيد 7 أهداف لكل منهما، بينما عماد متعب هو الأكثر إحرازًا للأهداف في شباك الفريق البترولي من الجيل الحالي للاعبي الأهلي، حيث يملك في رصيده 5 أهداف.

الجدير بالذكر أن اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قال إن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، من المنتظر أن يحضر مباراة الفريق الأول أمام إنبي، لحضور الاحتفالية المصغرة التي يقيمها اتحاد الكرة لتسليم النادي درع الدروي الممتاز الذي توج به الفريق للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

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التحرير

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