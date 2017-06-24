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قطار امتحانات الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة بمادتي التربية الوطنية والإحصاء

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مصراوي Masrawy

قطار امتحانات الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة بمادتي التربية الوطنية والإحصاء

09:31 ص السبت 24 يونيو 2017

قطار امتحانات الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة بمادتي التربية الوطنية والإحصاء

كتبت- ياسمين محمد:

يصل قطار امتحانات الثانوية العامة إلى محطته النهائية، اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب مادتي التربية الوطنية والإحصاء.

ويصل عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات اليوم إلى 592 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1642 لجنة على مستوى الجمهورية. وتعتبر مادتي التربية الوطنية والإحصاء من مواد النجاح والرسوب، لكنهما لا تضافان للمجموع.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة هذا العام، في 4 يونيو المقبل، وهو العام الأول الذي تطبق فيه وزارة التربية والتعليم نظام دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة "البوكليت"، في محاولة منها للحد من الغش الالكتروني، واستعانت التعليم بجهة سيادية لطباعة اسئلة الامتحانات حفاظًا عليها من التسريب.

ونجحت الوزارة في تحقيق الهدف، حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات العام منذ بدايتها لم تشهد أي تسريب، وما حدث كان مجرد محاولات فردية من بعض الطلاب للغش الالكتروني بعد بدء اللجان.

وشدد حجازي أن أسطورة "شاومينج" انتهت، مع الاستعدادات الجديدة التي اتخذتها الوزارة هذا العام، واعدًا بمزيد من التطوير في الأعوام القادمة.

 

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