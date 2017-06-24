مران الزمالك| عودة حفني وباولو.. وغياب رفعت

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استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي عقب الحصول على راحة يوم أمس استعدادًا لمواجهة بتروجت يوم الأحد.

وخضع مصطفى فتحي لجلسة علاج لإزالة الإرهاق، ثم أدى تدريبات علاجية خفيفة، لتجهيزه لمباراة بتروجت المقرر لها يوم الأحد القادم في الدوري العام، بينما أدى علي فتحي الظهير الأيسرللفريق، جلسة علاجية تحت إشراف طبيب الفريق أيمن فريد.

وشهد المران، غياب أحمد رفعت عن بعد إصابته خلال مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري التي أقيمت في ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالتواء في القدم، لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو منح أحمد رفعت راحة من التدريبات اليوم.

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بينما شارك أيمن حفني وحسام باولو في التدريبات الجماعية بعد تعافي الثنائي من الإصابة، التي منعتهما من المشاركة مع الفريق بالفترة الماضية، وخضع محمد إبراهيم لكشف طبي قبل بداية المران، ثم شارك في جزء من التدريبات، بعد غيابه عن التدريبات لأسبوعين، بسبب إصابته بحساسية الحزام الناري

ويغادر الفريق إلى السويس مساء الغد من أجل المبيت بها إستعدادا لمواجهة بتروجت يوم الأحد في الدوري الممتاز ويعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستوا ايناسيو القائمة بعد مران الغد