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بالفيديو.. ميدو: «محمد صلاح فخر لكل المصريين»

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بالفيديو.. ميدو: «محمد صلاح فخر لكل المصريين» بالفيديو.. ميدو: «محمد صلاح فخر لكل المصريين»

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على انتقال محمد صلاح، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، قائلًا «صلاح فخر لينا كلنا في ، وكلنا لازم هنقف وراه». 


وأضاف«ميدو»، خلال تصريحاته عقب لقناة sports، أن محمد صلاح رجل هذا الجيل، مشيرًا إلى أنه نضج بشكل كبير وقادر على أن يصبح أحد نجوم الدوري الإنجليزي، متمنيًا التوفيق له.

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وأعلن نادي ليفربول أول أمس الخميس، عن ضم «صلاح » قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها بنحو 39 مليون إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين.   

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التحرير

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