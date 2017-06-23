جلسة بين «مرتضى منصور وإيناسيو» بسبب هزيمة اتحاد العاصمة

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عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومعه كلا من هاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة جلسة مع البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق عصر اليوم.

وتحدث مرتضى منصور مع البرتغالي حول خسارة الفريق من اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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واستفسر رئيس النادي الأبيض من المدرب عن أحوال اللاعبين وسبب استبعاد أكثر من لاعب وخاصة حسام باولو وأيمن حفني ولم يتم التطرق إلى إجراء تعديلات على تشكيل الجهاز الفني وخاصة أن إيناسيو يتمسك بالجهاز كاملًا.