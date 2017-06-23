وزير التموين: زيادة نصيب الدعم بالموازنة العامة لـ 85 مليار جنيه

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص دعم السلع التموينية من 21 إلى 50 جنيهًا للفرد سيتم إدراجها كاملة على حساب 70 مليون مواطن في بطاقات التموين الذكية الخاصة بأسرهم، باعتبارها دعمًا نقدياً لكل مواطن الحق في الحصول عليه.

وأضاف المصيلحي، وفقًا لبيان اليوم الجمعة، أن نصيب الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل يُقدر بـ85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيه للفرد شهرياً، نظرًا لأن الدعم لا يقتصر فقط على الدعم السلعي المقرر بـ50 جنيه، ولكنه يشمل - أيضًا - 90 جنيه شهرياً قيمة دعم الخبز، نظرًا لأن تكلفة إنتاج الرغيف تبلغ 65 قرشًا بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يومياً.

وأشار وزير التموين، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي التموين والمالية لتوحيد أسعار السلع المقررة على البطاقات التموينية بنظيرتها في السوق الحرة إجراءات محاسبية بين هيئة السلع التموينية، وشركات توريد السلع والبقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية جاءت على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية في السوق السوداء، الأمر الذي يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم .

وأكد المصيلحي، أن السلع الأساسية التي ستحصل عليها كل أسرة سوف تلبي احتياجاتها حتى نهاية الشهر، الأمر الذي يمثل تدخلًا قوياً من الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، بما يترتب عليه من خفض أسعار تلك السلع في السوق الحرة نتيجة ضعف الإقبال عليها، وكسر احتكار السلع الأساسية.