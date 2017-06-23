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بالصور.. "باتمان" يظهر في أمريكا ويلقي القبض على لص

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "باتمان" يظهر في أمريكا ويلقي القبض على لص

11:04 ص الجمعة 23 يونيو 2017

"باتمان" يظهر في أمريكا ويلقي القبض على لص


كتب - هشام عواض:

يعرف عن شخصية "باتمان" في الأفلام على أنه البطل الخيالي الذي يساعد في ضبط الأمن ويقبض على المجرمين، ويعد من الشخصيات المحببة للأطفال، وتحول هذا الأمر إلى واقع بعدما ظهر باتمان وقبض على لص في متجر بأمريكا.

قام شرطي يرتدي ملابس "باتمان" بإلقاء القبض على لص حاول سرقة مجموعة من أقراص "D V D"، من مركز والمارت للتسوق في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب ما ذكرته موقع "UPI".

نشر الشرطي ديمون كول، من قسم شرطة فورث وورث، صوره على حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، بعد أن قام وهو متقمص دور "باتمان" والقى القبض على اللص.

وأظهر أيضًا تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "كول"، وهو يرتدي زي باتمان ويقوم بإلقاء القبض على لص بالقرب من مركز والمارت للتسوق.

وقال "كول": "كنت في مركز والمالرت خارج أوقات عملي الرسمية، وكنت أرتدي ملابس باتمان أثناء فعالية خاصة بالأطفال، عندما لاحظت رجلًا يقوم بسرقة 4 أقراص دي في دي، فقررت أن ألقي القبض عليه"

ولم تتجاوز تكلفة الأقرص المسروقة 100 دولار، ولهذا لم توجه أي تهم للص، وقامت الشرطة بتغريمه بثمنها.
 
ويقوم الشرطي ديمون كول بارتداء العديد من أزياء أبطال الأفلام بما في ذلك سوبرمان، سبيدر مان، إيرون مان، وهالك، في فعاليات مختلفة خاصة بالأطفال، بحسب ما نشره على حسابه الشخصي.

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