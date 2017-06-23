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موريتانيا: علاقتنا مع إيران ليست على حساب دول الخليج العربي

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مصراوي Masrawy

موريتانيا: علاقتنا مع إيران ليست على حساب دول الخليج العربي

08:42 ص الجمعة 23 يونيو 2017

موريتانيا: علاقتنا مع إيران ليست على حساب دول الخليج العربي

محمد ولد عبد العزيز - الرئيس الموريتاني (منتصف الص

نواكشوط- (أ ش أ)

أكدت الموريتانية، أن علاقاتها مع إيران لن تكون على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت صحيفة الشعب، اليوم الجمعة، عن الوزير محمد الأمين ولد الشيخ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، في رده على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنواكشوط، الإثنين الماضي، وتأثيرها على العلاقات الموريتانية - الخليجية قوله: "إنه رغم العلاقات التي تربطنا بدول الخليج، فموريتانيا لها علاقات دبلوماسية مع إيران كما هو الحال بالنسبة لأغلب دول الخليج". 

وأضاف الوزير، أن موريتانيا تستقبل وزير خارجية إيران أو أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية معها ولكن ليس على حساب علاقاتها مع دول أخرى، وفق تعبيره. 

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر أوائل الشهر الجاري بسبب تمادي إمارة قطر في دعم الإرهاب والعمل على تفكيك الأقطار العربية.

هذا المحتوى من

Asha

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